COP25: 120 landen scharen zich achter klimaatneutraliteit

Al 120 landen hebben het doel onderschreven om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat deelde de Chileense voorzitster van de klimaatconferentie in Madrid aan het slot mee. België behoort niet tot die landen. “We zijn trots dat deze aliantie uitgegroeid is tot 120 landen”, zei voorzitster Carolina Schmidt. Het aantal landen van de zogenaamde ‘Climate Ambition Alliance’ is hiermee verdubbeld. Chili was de initiatiefnemer van die alliantie. Ook zowat 400 steden en 800 ondernemingen streven ernaar om klimaatneutraal te worden, en dus netto geen CO2-uitstoot meer uit te stoten in 2050. Er wordt volgens Schmidt wel te weinig vooruitgang geboekt: “de burgers van de wereld eisen om sneller vooruit te gaan.”

Wallonië en Brussel onderschrijven eveneens de Climate Ambition Alliance, maar Vlaanderen niet. Bijgevolg maakt België geen deel uit van de groep van 120 landen. Het behoort ook niet tot de ‘High Ambition Coalition’, eveneens bij gebrek aan consensus omdat Vlaanderen weigerde mee te gaan.

Over de “principes van San Jose voor een verhoogde ambitie en de integriteit van de internationale koolstofmarkten” staan de neuzen wel in dezelfde richting, waardoor België zich wel aansloot bij deze groep landen die sterke koolstofmarkten eisen.

bron: Belga