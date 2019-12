Atleten Niklas Kaul en Malaika Mihambo zijn Duits Sportman en -vrouw van het Jaar

De atleten Niklas Kaul en Malaika Mihambo zijn zondag tot Duits Sportman en -vrouw van het Jaar verkozen. Kaul kreeg nipt de voorkeur op triatleet Jan Frodeno, winnaar van de Ironman in Hawaï. Wereldkampioen schansspringen Markus Eisenbichler werd op ruime afstand derde. Bij de vrouwen haalde Mihambo het met grote voorsprong op triatlete Anne Haug, de winnares in Hawaï, en op Gesa Felicitas Krause, op het WK atletiek in Doha goed voor brons op de 3.000 meter steeple. Kaul en Mihambo bezorgden Duitsland in Doha de enige gouden medailles. Kaul won er de tienkamp, nadat hij zich het jaar voordien ook al tot Europees kampioen gekroond had. Met zijn 21 jaar is Kaul de jongste wereldkampioen op de tienkamp in de geschiedenis. De 25-jarige Mihambo werd in Doha wereldkampioene verspringen. Ook zij had de Europese titel al op zak. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro strandde ze in 2016 nog net naast het podium.

De Duitse schansspringers zijn de Ploeg van het Jaar. De wereldkampioenen hielden in de poll de bobsleeërs, die op hun WK alle vier titels wegkaapten, en het tennisdubbelpaar Kevin Krawietz en Andreas Mies, winnaars van Roland-Garros, achter zich.

bron: Belga