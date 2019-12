Lily Allen doet twexit vanwege brexit

Zangeres Lily Allen heeft haar Twitter-profiel gewist nadat ze daar kritiek uitte op de klinkende overwinning van Boris Johnson in de vervroegde verkiezingen. De verkiezingsresultaten zijn volgens haar ingegeven door “racisme en vrouwenhaat”.

Op haar Instagram-pagina is nog te zien wat ze over de Britse verkiezingen schreef, en dat is niet mals. “Sommige zeggen dat Boris heeft gewonnen vanwege de brexit, anderen zeggen dat het ligt aan Jeremy (Corbyn, nvdr.). Ik weet dat niemand het wil horen, maar volgens mij hebben we dit resultaat te danken aan de diepe gevoelens van vrouwenhaat en racisme die in onze maatschappij leven. Boris heeft gewonnen vanwege zijn houding tegenover deze zaken, niet omdat hij het afwees.”

Privilege

Al gauw regende het kritiek op de uitspraak van de “Not Fair”-zangeres. Zo wezen enkele Twitteraars erop hoe geprivilegieerd de zangeres is door haar bekendheid. Allen ontstak in woede toen ze die commentaren las. “Fuck you allemaal, ik geef bijna elke vijf minuten toe dat ik bevoorrecht ben. Het is juist omdat ik zo geprivilegieerd ben en mijn afkomst erken, dat ik weet wat voor hebberige klootzakken we zijn. IK PROBEER HET JULLIE TE VERTELLEN”, fulmineerde ze.

Labour

Allen maakt er geen geheim van dat ze een voorkeur heeft voor de sociaaldemocratische Labour-partij. Vorige maand plaatste ze een video op haar sociale media waarin ze het verkiezingsprogramma van Labour uitvoerig heeft geprezen.