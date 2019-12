Drie verrassende energievreters in je huis

Van sommige elektrische apparaten die je in huis hebt, hoeft het niet te verbazen dat ze veel energie verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan de cv-ketel of de elektrische boiler. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende energievreters die zich binnenshuis verstoppen.

1. Waterbed

Dit is wellicht het meest verrassende apparaat in het lijstje. Dat een waterbed wat verbruikt, daar denkt iedereen aan. Maar wist je dat het ook een echte energievreter is? Al dat water moet namelijk dag in dag uit op temperatuur gehouden worden en dat is niet vanzelfsprekend. Per jaar ben je zo’n 170 euro kwijt aan het ding, dus dat is iets om rekening mee te houden.

2. Thuistap

Heb jij net een thuistap in je keuken geïnstalleerd omdat je helemaal verknocht bent aan je dagelijkse biertje? Leuk, maar weet dat het apparaat allesbehalve energiezuinig is. De exacte kosten zijn afhankelijk van welk model je gebruikt, maar per jaar kan je zo’n 110 euro kwijt zijn aan je eigen tap. Al dat bier moet namelijk gekoeld worden. Je bent dus beter af met pintjes in de koelkast.

3. Kokend waterkraan

De meeste mensen die hun keuken verbouwen, voorzien tegenwoordig ook plaats voor een kokend waterkraan. Hoe makkelijk is het om gewoon de kraan te moeten opendraaien als je een kopje thee wil zetten? Bedenk je echter dat een waterkoker in veel gevallen toch interessanter is op energiegebied. Alleen als je heel de dag door kleine hoeveelheden kokend water nodig hebt, is de kraan interessanter.