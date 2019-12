Zware brand in palettenbedrijf Meulebeke

In een palettenbedrijf in Meulebeke is vrijdagnacht een zware brand uitgebroken. Dat bevestigt burgemeester Dirk Verwilst. Het is de tweede keer deze week dat het brandt in het bedrijf. De politie spreekt van kwaad opzet. De gemeente vraagt inwoners om ramen en deuren te sluiten voor de grote rook- en geurhinder. Iets voor 1 uur ’s nachts werd de brand opgemerkt in de loods van het palettenbedrijf in Meulebeke. Een passant had de brand opgemerkt.

Brandweer Midwest had moeite om de brand te blussen door de hevige wind en het brandbare drooghout. “De brandweer heeft de gloeiende paletten een voor een uit de loods gehaald en nat gespoten zodat ze niet telkens opnieuw in brand konden schieten”, zegt burgemeester Dirk Verwilst. De brandweer is nog steeds aan het nablussen.

De politie zag bij aankomst meteen dat er op verschillende plaatsen brandstichting was gebeurd. Eerder deze week was er ook al een poging tot brandstichting aan de woning van het bedrijf. Daar bleef de schade toen beperkt. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting.

De brand zorgde voor veel rook- en geurhinder in het centrum van Meulebeke. De gemeente vraagt inwoners om ramen en deuren te sluiten.

bron: Belga