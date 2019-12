Vlaamse veehouder dupe van Nederlandse stikstofproblemen

Een veehouderij in het Noord-Antwerpse Ravels lijkt het allereerste slachtoffer te zijn van de stikstofproblemen in Nederland. De Nederlandse provincie Noord-Brabant heeft in ons land een vergunning voor een kippenstal laten vernietigen, want ze berekende dat er over de grens te veel stikstof zou neerdalen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag. Volgens Hendrik Schoukens, wetenschapper Milieurecht aan de UGent, kan het arrest problematisch worden voor de totale veehouderijsector en misschien nog meer bedrijven. Boerenbond zegt in een reactie aan Belga tot dusver geen weet te hebben van gelijkaardige vergunningsbeslissingen vanuit Nederland.

Het bedrijf uit Ravels had plannen voor een stal met 82.000 kippen. De provincie Antwerpen gaf een vergunning, tegen het advies van de naburige Nederlandse provincie Noord-Brabant in.

Noord-Brabant stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen en die vernietigde vorige maand de omgevingsvergunning. Want Vlaanderen had “een grotere zorgvuldigheid aan de dag moeten leggen omdat het Nederlandse Natura 2000-gebied vlakbij ligt”.

Vlaanderen heeft nu vier maanden de tijd om opnieuw een beslissing te nemen over het beroep van de Nederlanders.

bron: Belga