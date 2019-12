Mark Selby houdt Ronnie O’Sullivan uit halve finales

Mark Selby (WS-6) heeft zich vandaag in Glasgow ten koste van Ronnie O’Sullivan (WS-3) voor de halve finales van het Scottish Open geplaatst. De 36-jarige Engelsman versloeg zijn landgenoot met 5-4. In een gelijkopgaande partij toonde “The Jester from Leicester” zich vooral geduldiger dan “The Rocket”. Drie centuries, 123, 113 en 111, volstonden voor O’Sullivan niet. Selby opende met een 120 en trok bij een 3-4 achterstand dankzij breaks van 56 en 63 het laken naar zich toe. Op een plaats in de finale neemt Selby het op tegen de winnaar van de partij tussen Judd Trump (WS-1) en David Gilbert (WS-12).

Titelverdediger Mark Allen (WS-7) schaarde zich ook al bij de laatste vier. De Noord-Ier schakelde thuisspeler Scott Donaldson (WS-26) met 5-1 uit. Zijn volgende tegenstander komt uit een duel tussen Jack Lisowski (WS-14) en de Thai Thepchaiya Un-Nooh (WS-21).

Bron: Belga