Jupiler Pro League – Racing Genk deelt 4-1 pandoering uit aan Waasland-Beveren

Racing Genk heeft Waasland-Beveren zaterdag vlot met 4-1 geklopt op de 19e speeldag in de Jupiler Pro League. Bij de rust leidde de landskampioen al met 3-0. Theo Bongonda opende de score na tien minuten. Paul Onuachu (26.), op aangeven van Bongonda, en Jhon Lucumi (35.) zetten de Limburgse dominantie nog meer in de verf. Na de pauze nam de thuisploeg wat gas terug. Enkel Sander Berge (69.) wist op hoekschop het leer nog eens binnen te duwen voor Genk. Aleksandar Vukotic (88.) kopte in het slot de eerredder tegen de touwen.

In de stand klimt Genk met 28 punten naar de zevende plaats, op drie punten van de top zes. Waasland-Beveren blijft in degradatienood. Het is voorlaatste met 11 punten, dat zijn er drie meer dan rode lantaarn Cercle Brugge.

bron: Belga