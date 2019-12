Impeachmentonderzoek tegen Trump – Zoon Trump roept op om Democraten te bestoken met telefoongesprekken

Een van de zonen van Donald Trump heeft via Twitter de aanhangers van de Amerikaanse president opgeroepen om parlementsleden van de Democraten te bestoken met telefoongesprekken en tweets. Donald Trump Junior lanceerde zijn oproep tot telefoonterreur via een reeks berichten met daarin de Twitter-profielen en telefoonnummers van 31 Democraten. Vader Trump deelde het bericht van zijn oudste zoon.

“Genoeg! Deze Democraten in Trump-districten zeiden dat ze @realDonaldTrump steunen. Ze logen! Het wordt tijd dat ze van onze beweging horen. Hier is een volledige lijst met hun gebruikersnamen en telefoonnummers”, riep Donald Trump Jr op. “Bel hen non-stop, stuur ze tweets, vertel hen dat dit niet kan en zeg hen dat je dit niet zal vergeten in november.” In november volgend jaar kiezen de Amerikanen of Trump een tweede ambtstermijn mag aanvatten of een van zijn Democratische uitdagers de sleutels van het Witte Huis krijgt.

De gedeelde telefoonnumers zijn de kantoornummers die op het internet te vinden zijn. Het gaat dus niet op privénummers.

Zoon Trump verwees niet naar het lopende Impeachmentonderzoek tegen de president. Het volledige Huis van Afgevaardigden moet volgende week stemmen over de impeachmentartikels die de president beschuldigen van machtsmisbruik en het hinderen van het goede verloop van de procedures in het Congres. Maar het is wel duidelijk dat enkele vermelde Democraten tot voor kort te boek stonden als onbeslist of ze hebben volgens de Amerikaanse media nog geen beslissing genomen.

Naar verwachting zal er gemakkelijk een meerderheid zijn – de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen, om de afzettingsprocedure voort te zetten. Trump zou dan de derde president in de Amerikaanse geschiedenis zijn, die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres. Dat proces zou dan in de Senaat plaatsvinden. Daar zijn Trumps Republikeinse partijgenoten wel in de meerderheid.

De Democraten startten de procedure op omdat Trump druk uitgeoefend zou hebben op de Oekraïense president, om een onderzoek te openen naar zijn Democratische rivaal Joe Biden.

bron: Belga