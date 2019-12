DVV Trofee Ronse – Toon Aerts verrast zichzelf

Toon Aerts heeft zijn derde overwinning van het seizoen beet. Na de zeges in de Superprestige-manches van Boom en Zonhoven mocht hij zaterdag in Ronse ook in de DVV Verzekeringen Trofee juichen. “Ik had niet verwacht dat ik met zo’n grote voorsprong zou winnen”, gaf hij na afloop toe. Aerts toont zich wel vaker de sterkere op een lastig parcours, zoals de Koppenbergcross van 2018, de wedstrijd in Baal in 2018 of het BK in Kruikbeke van dit jaar, maar dat hij ook zou heersen in Ronse kwam ook voor hem als een verrassing. “Ik weet dat ik op zo’n parcours goed uit de voeten kan, maar dat ik op zo’n manier zou winnen is ook voor mij een verrassing. Ik sloeg al snel een kloofje en daarna was het zaak om dat tempo te houden. Dit was lastig, heel lastig. Maar ik denk niet dat ik gevallen ben. Ik heb gefocust op mijn techniek en het kiezen van de juiste sporen. En als je dan op dreef bent, voelt dat minder zwaar. Mijn fiets voelde vandaag als een extra lichaamsdeel, ik zat goed en alles lukte me ook.”

Voor de Belgische kampioen is het de derde overwinning van het seizoen. “Het begin was wat minder en het dieptepunt was de Koppenbergcross. Ik rijd graag op dit soort parcoursen. En dat het net in de Koppenberg niet draaide, was voor mijn een grote teleurstelling. Maar ik ben gewoon hard blijven werken en voel sinds een paar weken progressie. Nu sta ik plots weer bovenaan alle klassementen. Ik doe weer mee.”

Aerts is nu tweede in de DVV Verzekeringen Trofee, pakt 1:30 terug op Iserbyt en volgt nu op 1:45 van de West-Vlaming. “Dit klassement zat in het laatste deel van de cross wel in mijn hoofd. Ik ben in de laatste ronde nog door de materiaalpost gereden en had gevraagd om de banden wat harder te zetten zodat ik op het eind nog kon sprinten voor de seconden. Ik ben enorm blij met deze zege. Deze wedstrijd is weliswaar nog geen klassieker, maar spreekt wel al tot de verbeelding.”

bron: Belga