DVV Trofee Ronse – Iserbyt ziet af, maar behoudt leidersplaats

Eli Iserbyt behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal finishte zaterdag als tweede in Ronse, op 1:30 van winnaar Toon Aerts. Dat was een opsteker na een moeilijke week. “Ik ben de voorbije dagen ziek geweest”, verraste hij. “Met dit resultaat kan ik dus wel leven.”

Iserbyt telde voor de start van de wedstrijd in Ronse 2:10 voorsprong op ploegmaat Michael Vanthourenhout. Die viel terug naar een derde plaats, op 3:08. Wel zag Iserbyt Toon Aerts naderen. Hij telt nu 1:45 voorsprong op de Belgische kampioen.

“Gelet op de voorbije dagen kan ik daarmee leven. Ik had in Spanje last van mijn maag, liep wellicht een kleine voedselvergiftiging op en kon de laatste drie dagen niet trainen. Vandaag verraste ik mezelf. Ik koos voor mijn eigen tempo. Op het eind was het vat leeg, maar ik heb ervoor gestreden en gelukkig kon Toon niet nog verder wegrijden. Dit was een echte cross, meer heb ik er niet over te zeggen. Het was koud, er lag modder, het was afzien. Morgen wacht weer een mooie wedstrijd in Overijse, nu is het zaak om goed te herstellen.”

bron: Belga