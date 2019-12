Burgemeester van New Orleans roept noodtoestand uit na cyberaanval

In de Amerikaanse stad New Orleans heeft burgemeester LaToya Cantrell vrijdag de noodtoestand uitgeroepen na een cyberaanval. Eerder deze week werd een andere stad in de VS, Pensacola, al aangevallen. Volgens de autoriteiten werden er verdachte activiteiten waargenomen op het netwerk van de stad, waardoor alle servers en computers van de overheid uit voorzorg uitgezet werden. “Alle werknemers kregen de opdracht om computers uit te zetten, apparaten los te koppelen en de verbinding met wifi te verbreken”, klinkt het.

Volgens Cantrell is er ransomware gedetecteerd, maar zijn de systemen niet aangetast. De politie van de staat Louisiana, de National Guard, de FBI en de geheime diensten zijn ingeschakeld om de stad bij te staan bij het onderzoek.

Het is de tweede keer deze week dat een Amerikaanse stad geviseerd wordt bijeen cyberaanval. Eerder werd Pensacola in Florida aangevallen.

Bron: Belga