Beker van België basket (m) – Aalstar plaatst zich voor halve finales

Aalstar heeft zaterdag de terugwedstrijd van de kwartfinale van de Beker van België in het basket tegen Brussels met 80-72 gewonnen. De Oost-Vlamingen plaatsen zich zo voor de halve finales. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van het duel tussen Spirou Charleroi en Oostende. Aalstar won eerder ook al de heenwedstrijd met 79-83.

Het zag er in het derde quarter goed uit voor Brussels, dat met 39-47 leidde. Maar de thuisploeg zette de scheve situatie recht met een 30-20 score in het laatste quarter.

Senne Geukens was de uitblinker bij Aalstar met 19 punten. Ook Riley Lachance (14 punten) en Ivan Maras (14 punten) leverden een grote bijdrage aan de zege. Bij de Brusselaars kon enkel Desonta Bradford echt tot scoren komen met 21 punten en 9 rebounds.

Spirou Charleroi en Oostende spelen hun terugwedstrijd op zondagnamiddag. De Carolo’s wonnen de heenwedstrijd met 76-72.

bron: Belga