Dimitri Vegas: “Geweldig om te zien hoe dansmuziek kerngezond blijft”

Ook in 2019 ging het hard voor Dimitri Vegas, die samen met zijn broer Like Mike nog steeds het mooie weer maakt op de hipste festivals en clubs over heel de planeet. Tussen zijn drukke bezigheden door vond één van de bekendste zonen van Willebroek toch de tijd om met Metro kort stil te staan bij het afgelopen jaar.

Hoe heeft 2019 je behandeld, Dimitri?

Dimitri Vegas: «Ik denk dat we mogen stellen dat 2019 een enorm succes was! We hebben een aantal succesvolle nummers uitgebracht én op een ongelofelijk reeks topfeestjes gedraaid. De elektronische scene is nog steeds erg sterk met veel opkomende talenten. Het is geweldig om te zien hoe dansmuziek na al die jaren kerngezond blijft.»

Verbaast het je soms dat ‘Dimitri Vegas & Like Mike’ nog steeds bij de absolute wereldtop behoren?

«Toen we hoorden dat we opnieuw de nummer één van Dj Mag Top 100 waren, voelde het aan als een grote verrassing. We zijn blij en enorm dankbaar voor al onze volgers.»

Heb je nog samenwerkingen in de pijplijn zitten?

«Binnenkort releasen we een nummer met Sebastian Yatra (een Colombiaanse artiest die in de Spaanstalige wereld zeer populair is, nvdr). We zijn heel trots op dat nummer en hopen dat de mensen het ook leuk zullen vinden. Het was alvast fijn samenwerken met Sebastian. Het is een toffe kerel, enorm chill en een geweldige vriend. Onze samenwerking is een elektrisch nummer geworden, maar met duidelijke reggaetoninvloeden.»

Komen er nog meer nummers met invloeden uit andere genres?

«Binnen een paar weken komt er nog een release aan met latin invloeden. Afgezien daarvan hebben we nog een aantal tracks die we nog moeten droppen die de mensen zullen verrassen. Ik kan wel niet voorspellen wanneer ze juist uitkomen. Ik kan ook nog niet onthullen met welke artiesten we allemaal gaan samenwerken.»

Jullie hebben ook al jullie eerste stapjes in de filmwereld gezet. Is filmster worden een ambitie voor jou?

«We hebben onlangs een project gehad met Paris Hilton, met wie we al lang bevriend zijn. Paris timmert al jaren aan haar muziekcarrière, waarbij wij ook hebben proberen te helpen. Alles verloopt heel spontaan tussen ons. We vormen een goed team.»

«Op dit moment ben ik met verschillende regisseurs in gesprek over mogelijke rollen. Ik verscheen in de laatste Rambo-film en heb een cameo in ‘Men in Black International’. Het is een industrie die me passioneert en ik ben heel enthousiast voor wat er nog gaat komen.»

Wat is de geheime formule van Dimitri Vegas & Like Mike?

«We proberen altijd een evenwicht te vinden tussen touren, werken in de studio en vrije tijd. Het belang van dat laatste mag je niet onderschatten. Het helpt ons om te ontspannen en wat stoom af te laten door ons ook met andere projecten bezig te houden.