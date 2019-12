Aha! Daarom kruipen katten zo graag in een kartonnen doos

Als je een of meerdere poezen hebt, is het je allicht al opgevallen dat ze zich maar al te graag verstoppen in een (kartonnen) doos. Dat doen ze niet zomaar. Het blijkt immers goed voor hen te zijn…

Of het nu een wasmand, een schuif of een kast is, katten houden van ‘veilige’ plekjes waar ze ongestoord kunnen luieren. Geef je hen een kartonnen doos, dan zijn ze al helemaal in hun nopjes. Daar krijg je ze immers amper nog uit.

Anti-stressmiddel

Wetenschappers aan de Universiteit van Utrecht hebben onderzocht waarom katten zo dol zijn op (kartonnen) dozen. Ze gaven 10 katten een doos en 9 katten geen doos en analyseerden hun gedrag aan de hand van de ‘Cat Stress Score’-methode van Kessler & Turner.

Daaruit bleek dat het stressniveau bij de katten met doos na enkele dagen behoorlijk lager lag dan bij de katten zonder doos. “Een (kartonnen) doos blijkt voor katten een efficiënte manier te zijn om met stress om te gaan, vooral in de eerste weken nadat ze in een nieuwe omgeving worden geplaatst”, klinkt het.