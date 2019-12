Trump: “Dit lijkt een grote overwinning voor Boris te zijn”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich op Twitter ook al verheugd getoond over de verkiezingsoverwinning waarnaar de Britse Conservatieven op weg zijn. “Dit lijkt een grote overwinning voor Boris te zijn”, klonk het kort op Twitter, iets na 5 uur Belgische tijd. De eerste exitpolls wezen meteen na het sluiten van de stembureaus donderdagavond al op een absolute meerderheid voor de Conservatieven van Boris Johnson. Omstreeks 6 uur had de partij die ook vast. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten willen een handelsakkoord sluiten zodra Londen uit de EU gestapt is en niet meer aan de EU-regels gebonden is.

bron: Belga