Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is het duidelijk dat de PS niet met de N-VA wil regeren. Dat leidt Jambon af uit de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. “Ik denk dat je zijn uitspraken moet decoderen als: ‘PS wil absoluut niet met N-VA regeren'”, zo zei Jambon in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Volgens Jambon blijft zijn partij bereid om federaal tot een akkoord te komen, maar dan moet er wel “eten en drinken in zitten voor de N-VA-achterban”. Voor zover de paars-gele piste nog niet dood was, heeft PS-voorzitter Paul Magnette donderdag de doodsteek gegeven aan een mogelijke federale regering met PS en N-VA. In een interview op de RTBF noemde Magnette de N-VA een gevaarlijke partij en zei hij dat N-VA-voorzitter Bart De Wever er alles aan gedaan heeft om niet tot informateur te worden benoemd. “Hij wou geen informateur worden. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen. Uit angst om informateur te worden, heeft hij de beledigingen en provocaties opgevoerd”, klonk het.

Bij N-VA reageert men ‘not amused’ op de uitval van Magnette. “We zijn heel de tijd constructief geweest. Bart (De Wever, red.) heeft zijn hand uitgestoken. Ik denk dat je de uitspraak van Magnette moet decoderen als: ‘de PS wil absoluut niet regeren met N-VA’. Bon, dat moet de PS dan maar weten en zien of ze een andere meerderheid kunnen vormen”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Jambon spreekt ook tegen dat zijn partij niet bereid zou zijn tot compromissen. “Ik heb het Vlaams regeerakkoord onderhandeld. Als je het N-VA-verkiezingsprogramma naast dat akkoord legt, zie je ook verschillen en zie je dat we zeker bereid zijn tot compromissen. Maar er moet nog wel wijn overblijven als je er een scheutje water hebt ingedaan”, dixit Jambon. “We zijn bereid om te onderhandelen en te kijken of er een akkoord mogelijk is, maar dan moet er wel nog voldoende eten en drinken in zitten voor de N-VA-achterban”, zegt het N-VA-kopstuk.

Als N-VA federaal verantwoordelijkheid wil nemen, was het van De Wever dan wel verstandig om scherpe uitspraken te doen over de Franstaligen en de nota van informateur Magnette, denk aan de uitspraken over de “Vlaamse tandpasta” tegen de “roodgroene pap”? “Als je de nota van Magnette bekijkt, klopt het wel. De factuur wordt naar het ondernemende Vlaanderen geschoven en de baten zijn voor het kiespubliek in Wallonië”, aldus Jambon.

bron: Belga