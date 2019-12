Matthias Casse krijgt goud cadeau van geblesseerde wereldkampioen

Matthias Casse heeft goud veroverd in de klasse tot 81 kg op de prestigieuze World Masters judo in het Chinese Qingdao. In de finale hoefde de nummer twee op de IJF-ranking niet in actie te komen. Zijn Israëlische tegenstander Sagi Muki, ’s werelds nummer één en regerend wereldkampioen, gaf immers forfait door een blessure aan de ribben.

De wedstrijd had een heruitgave van de WK-finale van eind augustus in Tokio moeten worden. Toen won Muki met ippon. Maar de Israëliër liep vrijdag gekneusde ribben op tijdens zijn halve finale tegen de Turk Vedat Albayrak (IJF 4). Daarop besliste hij niet te kampen tegen de 22-jarige Casse, vicewereld- en Europees kampioen.

Vedat Albayrak en de Rus Alan Khubetsov (IJF 14), die in zijn eerste kamp van de dag Sami Chouchi (IJF 23) uitschakelde, veroverden brons.

bron: Belga