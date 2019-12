“Ellendige dreigingen van nieuw brexit-referendum is afgewend”

Door de duidelijke verkiezingsoverwinning van de Conservatieve Partij “is er een einde gemaakt aan de ellendige dreigingen van een tweede referendum” over de brexit. Dat heeft de Britse eerste minister Boris Johnson verklaard in zijn overwinningstoespraak. De Britse Conservatieve Partij heeft een duidelijke verkiezingsoverwinning geboekt. Volgens de zo goed als volledige resultaten (649 van de 650 districten geteld) komt de partij uit op 364 zetels, 47 meer dan in 2017. De Tories halen daarmee een absolute meerderheid in het Lagerhuis, wat cruciaal is om de belofte waar te kunnen maken om “de brexit voor elkaar te krijgen” tegen 31 januari 2020.

“We hebben het klaargespeeld!”, zo verklaarde Johnson vrijdagmorgen in zijn speech. “We hebben de impasse doorbroken.” De Britse eerste minister drukte daarbij zijn dankbaarheid uit voor de kiezers die voor het eerst voor de conservatieven hebben gestemd. Die kiezers “willen verandering” en “we mogen hen niet ontgoochelen”. “Nu het land ons dit historische mandaat geeft, moeten we de uitdaging aangaan en de verwachtingen waarmaken.”

“En bij het brengen van verandering, moeten we zelf ook veranderen”, zegt Johnson nog. “Het parlement moet veranderen, zodat wij in het parlement werken voor jullie, het Britse volk.”

Johnson sprak ook over nationale uitdagingen, zoals de uitdagingen van de gezondheidszorg. Daarnaast had hij het ook over de belofte om het Verenigd Koninkrijk tegen 2050 CO2-neutraal te maken. “Ik zal dat doen!”, aldus Johnson. “En tegen Kerstmis zullen we ook Corbyn-neutraal zijn”, klinkt het nog met een sneer naar Labour-leider Jeremy Corbyn, die vrijdag een zware verkiezingsnederlaag leed en aankondigde dat hij zijn partij niet meer zal leiden in een volgende verkiezingscampagne.

“Laten we de brexit voor elkaar krijgen. Maar eerst, vrienden, laten we het ontbijt voor elkaar krijgen”, zo besloot Johnson zijn toespraak.

Bron: Belga