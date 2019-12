Abdelmadjid Tebboune verkozen als nieuwe Algerijnse president

De 74-jarige ex-premier Abdelmadjid Tebboune is in de eerste ronde van de Algerijnse presidentsverkiezingen tot opvolger van Abdelaziz Bouteflika verkozen. Dat heeft de Nationale Kiesautoriteit (Anie) bekendgemaakt. De vroegere premier van Bouteflika behaalde een absolute meerderheid. Tebboune kreeg 58,15 procent van de stemmen, zei voorzitter Mohammed Sharafi van de Anie tijdens een officiële ceremonie, daags na een stembusgang die zich kenmerkt door een recordaantal kiezers dat niet ging stemmen. Er daagde immers maar 39,83 procent van het electoraat op, terwijl er her en der protest was en de kiesverrichtingen verstoord raakten. In de hoofdstad Algiers alleen al trokken tienduizenden mensen de straat op.

Zij zagen in de vijf toegelaten kandidaten een voortzetting van het beleid van Bouteflika.

Na massaal protest stapte die in april op.

Bron: Belga