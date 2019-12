VIDEO. Charlize Theron toont per ongeluk meer dan ze wil tijdens nominatie-viering met vrienden

De Zuid-Afrikaans actrice Charlize Theron was zo enthousiast toen ze hoorde dat een film waarin ze meespeelt genomineerd werd, dat haar intieme delen per ongeluk tevoorschijn kwamen. Tot grote hilariteit van Theron zelf en haar vrienden.

Woensdag raakte bekend dat ‘Bombshell’ genomineerd is voor de SAG Awards. Een van de hoofdrolspelers, Charlize Theron, zag het moment live op televisie vanuit haar slaapkamer, samen met een aantal vrienden.

De 44-jarige actrice sprong een gat in de lucht, maar omdat ze slechts een kamerjas droeg zonder iets onder, liep het even fout. “Oeps, ik was een beetje te enthousiast over onze ‘SAG Awards’-nominatie voor ‘Bombshell’. Proficiat, al jullie mooie mensen. Ik ben zo dankbaar dat ik hieraan mee mocht werken”, schrijft ze op Twitter.

‘Bombshell’ vertelt het verhaal van enkele werkneemsters van Fox News. Zij beschuldigen oprichter Roger Ailes van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Naast Charlize Theron nemen tevens Nicole Kidman en Margot Robbie de hoofdrollen op zich.

Ook ‘The Irishman’, ‘JoJo Rabbit’, ‘Once Upon a Time… In Hollywood’ and ‘Parasite’ werden genomineerd voor de Screen Actors Guild Awards, die op 19 januari 2020 uitgezonden worden.

Whoops. Got a bit too excited about the #SAGAwards nomination for our #BombshellMovie cast…CONGRATS ALL YOU BEAUTIFUL HUMANS!!! So grateful to have gone on this journey with you all ❤️ pic.twitter.com/luzuipAAbN

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 11, 2019