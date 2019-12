RECEPT. Feestdiner van eigen bodem

Onze magen beginnen al te knorren wanneer we denken aan die heerlijke lekkernijen met kerst. Maar welke gerechten lokken jou naar de feesttafel? In samenwerking met het kookplatform Lekker van bij ons stelden de Metrolezers het feestmenu van hun dromen samen. Deze vier recepten boordevol lokale producten laten niemand onberoerd!

APERITIEF

Spiesje van zeeduivel met Vlaams ovengebakken spek en rozemarijn

Aantal personen: 4

Bereidingstijd: 20’

Op zoek naar een snel en lekker aperitiefhapje? Dit spiesje van zeeduivel met spek is een wip klaar en, geloof ons, jouw gasten zullen er niet genoeg van krijgen.

Ingrediënten

250 g zeeduivel

4 sneetjes Vlaams ovengebakken spek

8 lange takjes

rozemarijn

rozemarijn 10 roze peperbollen

1 teentje knoflook

2 tl citroenzeste

zeezout

4 eetl olijfolie

RECEPT

Snijd de vis in blokjes van 3 bij 3 cm.

Wikkel een derde van de visblokjes in een sneetje spek.

Doe de rozemarijnblaadjes van het takje tot 3 cm van de top, zodat er nog een ‘pluimpje’ overblijft. Hak de rozemarijnblaadjes en knoflook fijn, plet de roze peperbollen en voeg zout, citroenzeste en olijfolie toe.

Gebruik het rozemarijntakje als spiesje en steek er afwisselend een stukje vis en een in spek gerold visblokje op. Bestrijk de spiesjes met de marinade. Grill ze circa 2 minuten aan beide zijden.

APERITIEFTIP: MARTINI FIERO & TONIC

Easy to make: mix 75ml Martini Fiero met 75ml ‘tonic’. Werk af met een sinaasappelschijfje en … enjoy!

VOORGERECHT

Gebakken sint – jakobsnoten met quinoaslaatje, butternutzalfje

Aantal personen: 4

Bereidingstijd: 30’

Ingrediënten

Butternutzalfje

400 g pompoen

(butternut) in blokjes

(butternut) in blokjes 1/2 koffielepel

garam masala

(oosterse kruiden-

mengeling)

Sint-jakobsnoten

12 sint-jakobsnoten

olijfolie en boter

peper en zout

Quinoaslaatje

150 g quinoa

1 appel

1 seldertakje

2 eetlepels

peterselie

peterselie 1 citroen

Afwerking

50 g rucola

RECEPT

Butternutzalfje

Smelt een klontje boter met wat olijfolie in een kleine kookpot. Fruit er de blokjes pompoen in aan. Voeg peper, zout en garam masala toe en laat op een zacht vuur onder deksel garen. Voeg eventueel wat water toe als het te droog bakt.

Mix tot een zalfachtige structuur als de pompoen zeer goed gegaard is.

Quinoaslaatje

Spoel de quinoa en kook gaar in gezouten water volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat uitlekken in een zeef.

Snijd de appel en het seldertakje in kleine blokjes. Sprenkel er citroensap over en meng samen met de peterselie onder de quinoa. Voeg naar smaak olijfolie toe. Kruid met peper en zout.

Sint-jakobsnoten

Bak de sint-jakobsnoten in de helft boter en olijfolie. Kruid met peper en zout.

AFWERKING

Verdeel de pompoenzalf met een lepel over het bord. Schik er de quinoa en de sint-jakobsnoten op. Werk af met rucola.

HOOFDGERECHT

Gevuld kalfsgebraad met spinazie, prei en champignons

Aantal personen: 8

Bereidingstijd: 60’

Ingrediënten

2 kg à 2,5 kg kalfsgebraad

4 tl zwarte peper

5 blaadjes verse salie

2 el zout

8 tl zacht paprika-

poeder

poeder peper en zout

1 laurierblaadje

30 g boter

600 ml groentebouillon

300 ml kalfsfond

350 g verse spinazie

3 el olijfolie

2 preien

3 uien

6 teentjes knoflook

500 g champignons, fijngesneden

250 g bospadden-

stoelen

stoelen 10 blaadjes salie

200 g oud brood

200 g Parmezaan

2 eieren

500 g aardappelen

450 g pastinaak

2 takjes rozemarijn

RECEPT

Stoof de spinazie kort gaar.

Snijd de prei, uien en look fijn. Verwarm 3 el olijfolie en stoof de fijngesneden prei, sjalot en look gaar. Breng op smaak met peper en zout.

Snijd de champignons en de boschampignons fijn. Voeg de witte champignons en de helft van de boschampignons toe aan de prei en stoof nog even goed tot de champignons gaar zijn (ca. 5 min).

Hak de 10 blaadjes salie fijn en meng deze tenslotte onder de vulling van prei-champignons.

Meng in een ruime kom de spinazie en het prei-champignons mengsel met de stukjes brood, Parmezaan en

2 eieren.

Snijd het gebraad gelijkmatig open, zodat je deze kan opvullen en oprollen. Of vraag aan je slager om deze al open te snijden.

Meng de zwarte peper, 5 blaadjes salie, paprikapoeder en zout en wrijf het volledige kalfsgebraad in (binnen- en buitenzijde).

Verdeel de vulling over het gebraad. Houd het overtollige bij, dit gaat op het einde nog mee in de oven. Laat een boord over zonder vulling en rol het gebraad op. Bind vast met keukentouw.

Verwarm de oven voor op 165°C.

Verwarm een ruime ovenbestendige stoofpot met 5 el olijfolie. Braad het gebraad rondom. Haal het gebraad uit de pot en leg even opzij.

Voeg in de stoofpot de groentebouillon, kalfsfond en de rest van de boschampignons toe. Breng op smaak met peper, zout en een laurierblaadje. Leg het gebraad opnieuw in de stoofpot.

Zet het deksel op de pot en laat het 1 uur garen. Draai regelmatig om.

Maak ondertussen de pastinaken en aardappelen schoon. Snijd ze in grove stukken en leg ze in een ovenschaal samen met 2 takjes rozemarijn.

Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Laat ze het laatste half uur mee in de oven garen met het gebraad. Voeg nu ook de overige vulling toe aan de pot met het gebraad.

Haal het gebraad uit de oven. Leg het op een snijplank en laat rusten onder aluminiumfolie, tot de groenten klaar zijn.

Verhoog de temperatuur tot 200°C en laat de groenten 15 min garen.

Zeef het braadvocht en vang het vocht op in een sauspan. Breng het braadvocht opnieuw aan de kook en laat even inkoken. Zet het vuur uit en monteer de jus met een koud klontje boter of gebruik bindmiddel. Snijd het gebraad in plakken van 1 cm dik.

Serveer met de ovengebakken pastinaak en aardappel.

DESSERT

Kerststronk met aardbei en framboos

Aantal personen: 8

Bereidingstijd: 40’

Ingrediënten

Compote

100 g aardbeien

100 g frambozen

1 blaadje gelatine

Sap van 1 citroen

75 g suiker

2 el water

Beslag

5 eieren

140 g suiker

2 el melk

150 g zelfrijzende bloem

Snuifje zout

Vulling

2 el vanillesuiker

2 dl volle room

1 dl mascarpone

Afwerking

100 g witte chocoladeschilfers

50 g pistachenoten, gehakt

1 el bloemsuiker

RECEPT

Maak de compote

Houd enkele aardbeien en frambozen apart voor de afwerking. Doe de rest van de aardbeien en frambozen in een steelpannetje samen met de suiker, citroensap en een scheutje water. Zet dit op een zacht vuurtje, kook het fruit zacht en mix de compote fijn.

Week de gelatine in een beker met koud water.

Knijp de blaadjes gelatine uit en roer ze door de warme compote tot ze opgelost zijn. Laat de compote afkoelen en opstijven in de koelkast.

Rolbiscuit

Bereid ondertussen het deeg voor de rolbiscuit.

Kluts de eieren samen met de suiker schuimig. Giet de melk erbij en roer door het ei-suikermengsel. Zeef de bloem bij het beslag en spatel voorzichtig onder het deeg. Voeg een snuifje zout toe.

Verwarm de oven voor op 200°C.

Schep het beslag op een met bakpapier beklede ovenschaal en smeer uit tot ong. 1 cm dikte, ongeveer 20 op 25 cm.

Bak het biscuitbeslag in de oven gaar in 7 min.

Voor de vulling

Klop de room half op met de vanillesuiker.

Roer de mascarpone goed los en spatel deze voorzichtig onder de opgeklopte room.

Roer de ondertussen afgekoelde compote los en bestrijk de onderkant van het biscuit ermee. Houd de randen vrij.

Afwerking

Schep daarop de mascarponeroom en strijk uit over de compote.

Rol het gebak op tot een rol. Leg hem op een schaal met de naad onderaan.

Smeer de kerststronk in met de mascarponeroom en bestrooi met witte chocoladeschilfers en gehakte pistachenoten.

Versier naar keuze.