Bij Closet in the Cloud huur je je outfit voor de feestdagen

Droom je van een schitterende feestjurk, maar zit je krap bij kas met al die cadeaus en diners die bij de eindejaars­periode horen? Bij Yasmine van Closet in the Cloud koop je geen merkkledij, maar huur je die. “Ik geef iedereen toegang tot luxe.”

Janne Vandevelde

Yasmine speelde al langer met het idee om een eigen modezaak te beginnen. “Ik ben altijd al gefascineerd geweest door luxueuze stoffen en mooie kleren in ‘mamawinkels’. Zo noem ik boetieks waar ik wel eens met mijn mama kom, maar waar het prijskaartje mij telkens weer tegenhoudt.”

Wegwerpmode

Van een IT-job maakte Yasmine de switch naar de modesector. Daardoor kwam ze regelmatig in Bangladesh, het land van de fast fashion. “Ik was echt gechoqueerd door wat de modesector daar teweegbrengt. Het werktempo ligt bijzonder hoog en de arbeiders komen in contact met gevaarlijke kleurstoffen. De zon schijnt er elke dag, maar je ziet hem nooit door de vuile wolken. Voor goedkope mode betalen ze daar een hoge prijs, en dat allemaal zodat wij massaal kledingstukken kunnen kopen aan wegwerpprijzen. Bovendien dragen we die kledij vaak maar een paar keer en hangt die daarna in onze kleerkast te verkommeren. Dat moet anders.”

Toen Yasmine in de Verenigde Staten winkels ontdekte waar je kledij kon huren, twijfelde ze niet langer. In mei won ze met Closet in the Cloud de Business Accelerator van Google en ELLE. “Ik wou absoluut weten of het concept ook in België zou aanslaan. In september heb ik mij aangesloten bij een conceptstore in Gent waar je Closet in the Cloud nog tot midden januari kan vinden.”

Van glitter tot pailletten

Voor de feestdagen zet Yasmine in op glitter en glamour. “Deze periode grijpen klanten graag naar over the top jurken die ze niet durven te kopen. Je vindt hier jumpsuits en korte en lange jurken van merken als ba&sh. Ook Belgische namen, zoals A.F. Vandevorst en Nathalie Vleeschouwer, ondersteunen mijn initiatief. Online of in de winkel reserveer je de jurk van jouw keuze of neem je hem meteen mee voor een last-minute feestje. Hij is dan vier dagen van jou. Je betaalt tussen de 40 en 150 euro. In die prijs zit de verzending en droogkuis inbegrepen. Als je je outfit zelf komt afhalen, krijg je 8 euro korting.”

Closet in the Cloud wil bewijzen dat duurzame mode niet saai of duur hoeft te zijn. “De modesector is erg vervuilend. Kledij voor speciale gelegenheden, zoals een chique nieuwjaarsfeest of een trouwfeest, draag je bovendien maar één keer. Door iets te huren betaal je zelf minder en hebben meer mensen plezier aan één outfit. Zo zal er op den duur minder geproduceerd moeten worden. En je blijft er even stralend uitzien!”

Shoppingcenter Gent Zuid

Woodrow Wilsonplein 4

9000 Gent

closetinthecloud.be