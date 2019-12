Uitwijzing van Duitse diplomaten schaadt hopelijk banden met Berlijn niet

Moskou hoopt dat de beslissing om twee Duitse diplomaten uit te wijzen de banden tussen de twee landen niet zal schaden. Dat heeft de woordvoerder van Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, vandaag gezegd. Volgens Peskov is de uitwijzing van de Duitsers een “nodige en wederzijdse maatregel”. Vorige week verklaarde Berlijn twee Russische diplomaten al personae non gratae. Reden was het onderzoek naar de moord op een Georgiër, in augustus in Berlijn. Berlijn vindt dat Rusland onvoldoende meewerkt met het onderzoek naar de moord. “We hopen dat dit geen negatieve factor wordt voor de toekomstige ontwikkeling en uitbreiding van onze eerder constructieve dialoog met de Bondsrepubliek Duitsland”, zei Peskov. Duitsland is de tweede grootste handelspartner van de Russen, na China.

Vanuit Berlijn is te horen dat de uitwijzing van haar diplomaten “ongerechtvaardigd” is. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt de beslissing het verkeerde signaal, en Berlijn behoudt zich het recht voor verdere stappen te nemen. De woordvoerster van het ministerie herhaalde de oproep aan de Russische autoriteiten om te moord op de Georgiër te helpen ophelderen.

Een Russische man werd kort na de feiten opgepakt, maar hij zwijgt al maandenlang. Berlijn meent dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de opdracht voor de moord van bij de Russische of Tsjetsjeense overheid kwam. Daarom is een “ernstige en onverwijlde” medewerking van de Russische autoriteiten nodig, aldus nog Buitenlandse Zaken in Berlijn.

Bron: Belga