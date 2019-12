In het Antwerpse district Berchem is afgelopen namiddag een lichaam gevonden in de Boomgaardstraat. Dat zegt het Antwerpse parket. Het lichaam bevond zich in een septische put op een bouwwerf. Of er kwaad opzet mee gemoeid is, is niet bekend. Hoe lang het lichaam er al lag en hoe het er terechtkwam, zal verder worden onderzocht door de federale gerechtelijke politie. Die kwam na de vondst ter plaatse, net als het labo en een wetsdokter.

bron: Belga