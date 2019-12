Leuven, Gent en Brugge protesteren tegen LGBT-vrije zones in Polen

De steden Leuven, Gent en Brugge roepen Polen op een halt toe te roepen aan de LGBT-vrije zones waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn. In een gezamenlijke brief aan de Poolse ambassadeur in ons lans bestempelen ze deze evolutie als strijdig met de mensenrechten. De afgelopen weken is volgens de drie stadsbesturen duidelijk geworden dat de Poolse regering gemeenten en provincies aanmoedigt om LGBT-vrije zones te creëren. “Al 87 lokale Poolse besturen – gemeenten, provincies en regio’s – pasten ondertussen hun reglementering al aan en verklaarden zichzelf ‘holebi- en transgender-vrij’. Bovendien hingen al verschillende restaurants en hotels de voorbije tijd ‘LGBT-verbodsstickers’ uit”, luidt het in een gezamenlijke mededeling.

Volgens Leuven, Gent en Brugge moeten steden en gemeenten plekken zijn “waar iedereen zich kan ontplooien en tot zijn recht komt”. “De realiteit in onze steden vandaag en morgen is er een van superdiversiteit. Wanneer fundamentele rechten en vrijheden geschonden worden is het onze plicht om van ons te laten horen”. De drie steden roepen dan ook andere lokale besturen in de EU op om een protestbrief te sturen naar de Poolse ambassadeur in hun land.

“Non-discriminatie wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit en -expressie is een fundamenteel verworven Europees grondrecht”, aldus Leuvens schepen Lies Corneillie (Groen). Ook haar Gentse collega Astrid De Bruycker (sp.a) benadrukt “dat iedereen zich altijd en overal op zijn gemak moet kunnen voelen”. Net als Leuven en Gent wil ook Brugge dixit burgemeester Dirk De fauw (CD&V) “een warme, toegankelijke, holebi- en transgendervriendelijke stad zijn waar ieder zich thuis voelt ongeacht seksuele diversiteit of genderoriëntatie”.

