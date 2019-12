Israëlisch parlement keurt “ontbindingswet” goed

De verkiezingen in Israël zullen doorgaan op 2 maart. Dat heeft het parlement beslist. Daarvoor moest het een “ontbindingswet” in vier lezingen goedkeuren. Met de “ontbindingswet” moest de verkiezingsdatum officieel goedgekeurd worden. Dat gebeurde uren nadat de partijen er niet waren in geslaagd om tegen de deadline een nieuwe regering te vormen. Die uiterste deadline liep woensdag om middernacht af.

De Israëli’s trekken al voor de derde keer in minder dan een jaar tijd naar de stembus. Na de verkiezingen van 9 april en 17 september slaagden premier Benjamin Netanyahu en zijn concurrent Benny Gantz er niet in een coalitie te vormen.

bron: Belga