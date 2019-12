Geleidelijk aan betrokken bij krachtige wind

Deze namiddag wordt het geleidelijk aan betrokken en kan er vooral over het westen wat lichte regen vallen. Het wordt zo’n 6 graden in het uiterste westen, 5 graden in het centrum en 2 graden in de Hoge Venen. Dat meldt het KMI. De wind wordt geleidelijk aan vrij krachtig met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. Komende nacht is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de Ardennen valt de eerste neerslag onder de vorm van (smeltende) sneeuw. In de Hoge Venen kan er ’s nachts tijdelijk een sneeuwlaagje gevormd worden. Een lokale donderslag is ook mogelijk. Er staat een vrij krachtige zuidenwind die ruimt naar het westzuidwesten. Het wordt zo’n 7 graden vlak aan zee tot -1 graad op de hoogste toppen. In de loop van de nacht wordt het wat zachter.

Morgen verloopt veelal bewolkt met regen of buien. In het westen wordt het later op de dag droger met enkele opklaringen. In de Hoge Venen is de neerslag soms winters van karakter. De maxima schommelen rond 1 graad op de hoogste toppen tot 8 graden vlak aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden van zo’n 60 à 70 kilometer per uur.

Vrijdagnacht is het eerst overwegend droog met enkele opklaringen. In de loop van de nacht wordt het betrokken gevolgd door regen. In Hoog-België valt opnieuw wat smeltende sneeuw. De minima gaan van 7 graden vlak aan zee tot 1 graad in Hoog-België.

Zaterdag trekt een kleine depressiekern over onze streken. Het traject van dit lagedrukgebied zal het weerbeeld bepalen. Waarschijnlijk krijgen we eerst bewolkt weer met regen, gevolgd door opklaringen met kans op buien. Vooral in de zuidelijke landshelft kunnen er nog vrij veel buien vallen. In het noorden is er mogelijk meer ruimte voor de zon. We halen 2 of 3 graden in Hoog-België tot 8 graden in het centrum en westen. Ook zaterdag zijn er nog rukwinden.

Zondag krijgen we mogelijk eerst nog wat lichte regen en daarna buien met opklaringen. De maxima schommelen tussen 6 en 9 graden.

bron: Belga