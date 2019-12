Fellaini sluit terugkeer bij België niet uit, maar belooft niets: “We zullen zien”

Marouane Fellaini sluit niet uit dat hij in de toekomst weer het shirt van de Rode Duivels aantrekt. Dat heeft de 32-jarige middenvelder van Shandong Luneng vandaag laten verstaan tijdens een gesprek met Eleven Sports. “Ik heb twaalf of dertien jaar lang bij de nationale ploeg gespeeld”, zegt Fellaini. “Ik heb besloten om er te stoppen, maar als ze me opnieuw oproepen, weet ik niet wat ik zou doen. We zullen zien, maar ik voel me goed op dit moment. Of ik twijfel? Dat is een groot woord. Ik ben graag bij de nationale ploeg. Maar zoals ik al zei: het gaat goed met mij in China, dus we zullen zien.”

De middenvelder gaf tot slot aan bij een mogelijke telefoon van bondscoach Roberto Martinez te zullen nadenken. “Maar tot die tijd kan er nog veel gebeuren.”

Fellaini zette in maart een punt achter zijn interlandcarrière. De 87-voudig international, die tot achttien doelpunten kwam voor België, speelde zijn laatste interland wel al op het WK 2018, in de verloren halve finale tegen Frankrijk (1-0). Nu het seizoen in China afgelopen is, doken de voorbije dagen in de pers berichten op dat Fellaini naar een club in Europa zou terugkeren. Daarbij kwam ook een comeback bij de Duivels aan bod.

bron: Belga