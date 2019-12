Dodentol van schietpartij in Tsjechisch ziekenhuis stijgt tot zeven

Een vrouw is overleden aan haar verwondingen na de schietpartij in het universitair ziekenhuis in de Tsjechische stad Ostrava dinsdag. Het aantal dodelijke slachtoffers stijgt zo tot zeven. Dat zei een woordvoerder van het ziekenhuis donderdag aan openbare omroep CT. Twee personen die gewond raakten verkeren niet langer in levensgevaar, zegt de woordvoerder. De schutter opende het vuur in de spoedafdeling van het ziekenhuis en schoot willekeurig op slachtoffers, van dichtbij in het hoofd en in de hals, alvorens hij zichzelf van het leven beroofde.

De politie gaf nog geen informatie over de mogelijke motieven van de 42-jarige man.

bron: Belga