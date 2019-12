COP25 – Belgische ministers willen klimaatplan afkloppen op 18 december

Het blijft de bedoeling om het Belgische klimaatplan af te kloppen op 18 december. Dat was donderdag te horen op de klimaattop in Madrid na een vergadering tussen de vier Belgische klimaatministers. Marie Christine Marghem, Zuhal Demir, Philippe Henry en Alain Maron zaten zowel woensdag als donderdag samen in Madrid. Na afloop van die laatste vergadering is te horen dat de werkzaamheden goed zijn opgeschoten, maar dat er nog enkele technische zaken moeten worden uitgeklaard.

België moet voor het einde van het jaar een nationaal klimaatplan indienen bij de Europese Commissie. Op 18 december vindt nog een overlegcomité plaats in Brussel.

Bron: Belga