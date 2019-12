Britse verkiezingen – Exitpolls voorspellen verpletterende meerderheid voor Conservatieven van Johnson

De exitpolls na de verkiezingen in Groot-Brittannië voorspellen een verpletterende overwinning voor de Conservatieve partij van premier Boris Johnson. De Conservatieven zouden 368 van de 650 zetels behalen in het Lagerhuis, daar waar 326 voldoende is voor een absolute meerderheid. De belangrijkste oppositiepartij Labour van Jeremy Corbyn klokt af op 191, wat een historisch laag cijfer zou zijn. Het zou het beste resultaat zijn voor de Conservatieven sinds 1992 én 50 zetels meer dan de vorige verkiezingen in 2017. Labour moet 71 zetels afstaan.

Volgens de polls behaalt de Scottish Nationalist Party van Nicola Sturgeon behaalt 55 zetels, dat zijn er 20 meer dan bij de verkiezingen in 2017. De Liberal Democrats rijven, nog steeds volgens de polls, 13 zetels binnen, één meer dan in 2017.

De Britten kiezen vandaag 650 nieuwe parlementsleden voor het House of Commons, vergelijkbaar met de Kamer van volksvertegenwoordigers bij ons.

De laatste opiniepeilingen gaven de Conservatieve partij van Johnson ook al een meerderheid, zij het minder groot dan nu het geval lijkt te zijn.

bron: Belga