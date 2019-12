Assisen Brussel – Fabien Neretse is verantwoordelijk voor dood Mpendwanzi

Maryse Alié heeft donderdagmiddag in naam van de kinderen van slachtoffer Joseph Mpendwanzi gepleit op het assisenproces in Brussel. Ze zei ervan overtuigd te zijn dat Fabien Neretse verantwoordelijk is voor de dood van de gematigde Hutu, die op 19 juni 1994 ontvoerd werd in het noordwesten van Rwanda. Neretse, een 71-jarige Rwandees die in Frankrijk woont, staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden in Rwanda. “Fabien Neretse heeft voor Joseph Mpendwanzi’s dood gezorgd. Hij heeft hem achtervolgd tot Nyakabanda, en hem daarna als een trofee meegenomen naar Mataba, voor dat hij hem achterliet bij de Interahamwe”, pleitte Alié. “Hij zegt dat hij werd gedwongen door het leger en dat hij het slachtoffer in feite probeerde redden. Maar dat houdt geen steek als hij bij zijn thuis in Mataba kon pauzeren voor hij zijn weg verderzette, met Joseph Mpendwanzi vastgebonden in de laadbak van zijn voertuig.”

“Het toppunt is dat de verdediging zegt: ‘geen lichaam, geen moord’, terwijl het geweten is dat een lichaam doen verdwijnen in de Nyabarongo-rivier deel uit maakte van de genocidale logica”, voegde de advocate nog toe.

Neretsé wordt er in de eerste plaats van beschuldigd dat hij op 9 april 1994 in Kigali verschillende personen van Tutsi-origine heeft aangegeven in zijn buurt in de wijk Nyamirambo. De soldaten doodden hen. Onder de slachtoffers waren de Belgische Claire Beckers, haar echtgenoot Isaïe Bucyana en hun dochter Katia.

De beschuldigde wordt er ook van verdacht dat hij opdracht gaf tot moorden, onder meer van Joseph Mpendwazi en Anastase Nzamwita. Die moorden zouden plaatsgevonden hebben in mei en juni 1994, in de buurt van Mataba, zijn geboortedorp in het noordwesten van Rwanda waar hij sinds midden april 1994 woonde. Volgens de aanklacht richtte Neretsé een Interahamwe-militie op met bewakers van de school ACEDI-Mataba, die hij in 1989 had gesticht. Die militie zou Tutsi’s en gematigde Hutu’s omgebracht hebben.

bron: Belga