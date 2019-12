BIZAR. Man trekt meterslange lintworm uit achterste

Op de pot zitten, is voor de meeste mensen een dagelijkse bezigheid. De ene keer doe je een plasje, de andere een kakske en in sommige gevallen word je geconfronteerd met niet zo aangename een verrassing. Dat overkwam ook Kritsada Ratprachoom.

Voor de Thaise freelance fotograaf was het een dag als een ander. Hij had net zijn kind naar school gebracht toen hij een grote boodschap voelde aankomen. Hij begaf zich dus naar het toilet en ontdeed zich van zijn zware last. Maar daar hield het niet op.

Hechtingen?

Kritsada voelde zich niet helemaal voldaan. Hij had de indruk dat er nog iets uit moest. Toen hij ietwat bezorgd zijn achterste inspecteerde, zag hij dat er iets uit zijn lichaam bengelde. De man had enkele weken daarvoor een blindedarmoperatie ondergaan en dacht aanvankelijk dat een van de hechtingen zich in zijn stoelgang bevond. Maar toen ‘den draad’ bewoog, deed de man het bijna in zijn broek van de schrik. Hij besloot om eraan te trekken en voor hij het wist, stond hij met een meterslange lintworm in zijn handen boven het toilet. Hij besloot dus, zoals we dat allemaal zouden doen, om een foto van het ding op Facebook te posten vooraleer hij de parasiet doorspoelde. Het familiekiekje ging al snel viraal en beheerst nu de nachtmerries van menig nieuwsgierig internetter.