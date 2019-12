BIZAR. Deze spray maakt eten langer houdbaar

Gooi jij weleens een citroen of avocado in de vuilnisbak omdat hij slecht is geworden nog voor je de kans hebt gekregen om hem op te eten? Je bent niet de enige, het overkomt helaas de besten. Maar voor de toekomst van onze planeet is het van belang om voedselverspilling waar mogelijk te beperken.

Er zijn heel wat dingen die je kan doen om de impact van je boodschappen op het klimaat te beperken. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen maar etenswaren die in België geteeld zijn te kopen of om je boodschappen te doen bij een zero waste winkel. Maar zelfs in dat geval gebeurt het nog steeds dat je etenswaren moet weggooien omdat ze slecht zijn geworden in je (koel)kast.

Duitsland en Denemarken

Om dat probleem tegen te gaan, ontwikkelde het Amerikaanse bedrijf Apeel Sciences een spray op basis van planten die voeding beschermt tegen zuurstof en verdamping tegengaat. Het goedje is volledig natuurlijk en kreeg onder andere steun van de Bill & Melinda Gates Foundation. In de Verenigde Staten is de spray al verkrijgbaar en sinds de lancering is het aantal onverkochte asperges, citroenen en appels met de helft gedaald. Om even een voorbeeld te geven van de werking van de spray: een avocado zou maar liefst twee weken langer goed blijven. Duitsland en Denemarken zijn al overtuigd en zijn op dit moment druk in de weer met het testen van het product. Zijn de resultaten positief, dan zou de spray heel binnenkort ook in ons land worden gebruikt.