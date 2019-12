MR is enige Franstalige partij die lonkt naar N-VA, zegt Prévot

De voorzitter van het cdH, Maxime Prévot, gelooft niet in een paarsgeel verhaal met N-VA. Aan Franstalige kant lijkt immers enkel de MR geïnteresseerd om met de Vlaamsnationalisten in zee te gaan. In elk geval moet niet worden gerekend op het cdH. De partij is mathematisch niet nodig en haar programma staat voor het tegenovergestelde van de N-VA, verklaarde Prévot vandaag op de Franstalige omroep Bel-RTL. Met de aanduiding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en CD&V-voorzitter Joachim Coens tot informateurs heeft het Paleis volgens Prévot de kaarten opnieuw willen schudden en perspectieven willen openen. Hij is bereid “iemand die een opdracht heeft gekregen van de koning” te ontmoeten “indien hij daarvoor wordt uitgenodigd”. “We zullen zien of ze in staat zijn hun voorzitterschap te overstijgen en te tonen dat ze “voor een oplossing voor iedereen” zijn.

bron: Belga