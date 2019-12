Diriyah Tennis Cup – Goffin start in Al-Diriyah tegen Pouille: “Hoop zo lang mogelijk hier te kunnen blijven”

David Goffin (ATP 11) heeft zijn blik al volledig gericht op 2020. In het kader van zijn voorbereiding zal de 29-jarige Luikenaar van donderdag tot zaterdag deelnemen aan de Diriyah Tennis Cup, een lucratief toernooi ter waarde van drie miljoen dollar in Saudi-Arabië, waar zes spelers uit de top twintig aan de start komen, onder wie de Rus Daniil Medvedev (ATP 5), de Fransman Gaël Monfils (ATP 10) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 16). “Het is iets volledig nieuw voor mij”, vertelde Goffin aan de vooravond van zijn debuut. “Het is de eerste keer dat professionele tennisspelers zich tot in Saudi-Arabië begeven om een toernooi te spelen. Het is altijd leuk om een andere cultuur en een ander land te ontdekken. Ik was door de Belgische ambassade uitgenodigd en heb de kans gekregen om een aantal Belgen te ontmoeten die in Riyad wonen. De mensen waren heel vriendelijk en het was een zeer aangenaam moment. Ik heb zin om er aan te beginnen en we zullen wel zien wat het geeft.”

Goffin, die sinds zijn nederlaag tegen de Australiër Alex De Minaur (ATP 18) in de Davis Cup niet meer gespeeld heeft, begint het toernooi tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 22), een van zijn beste vrienden binnen het circuit. In het geval van een overwinning zal de Belgische nummer een uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen Daniil Medvedev en de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 35).

“Ik ga er alles aan doen om zo lang mogelijk in het toernooi te blijven”, ging hij voort. “Enkele van de beste spelers in de wereld zijn van de partij, wat het er niet makkelijker op maakt. Ik heb hard gewerkt voor ik naar hier kwam, vooral op fysiek vlak. De omkadering is hier prachtig en het weer is ideaal, het is niet te warm en niet te koud. Ik heb al veel genoten van de training hier. Ik denk dat het een leuk evenement wordt en ik ben fier om België hier te kunnen vertegenwoordigen.”

