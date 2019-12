Boris Johnson laat zich op Europese top vervangen door... Charles Michel

De Britse eerste minister Boris Johnson laat zich morgen op de Europese top vervangen door kersvers voorzitter Charles Michel. Dat bevestigt een Europese bron aan Belga. Het Verenigd Koninkrijk trekt morgen naar de stembus en dus kan Johnson niet naar Brussel afzakken. Het is niet de eerste keer dat een Europese leider een bijeenkomst van de Europese Raad niet kan bijwonen. Hij of zij mag geen beroep doen op een lid van de nationale delegatie, maar kan zich enkel door een van de andere staatshoofden en regeringsleiders laten vervangen. Johnson koos zelf voor Charles Michel, die als voorzitter ook lid is van de Europese Raad.

De procedure betekent dat Michel in de naam van Johnson (en dus het volledige Verenigd Koninkrijk) zal moeten instemmen met de conclusies die worden aangenomen. Uiteraard is het Britse standpunt in alle dossiers die op tafel zullen komen genoegzaam bekend en is de hele vervanging slechts een formaliteit.

Vrijdag, op de tweede dag van de top, komen eerst enkel de eurolanden bijeen, daarna vindt een korte vergadering van de EU27 plaats over de brexit, waar Johnson sowieso niet bij aanwezig had mogen zijn.

De Europese leiders kijken overigens reikhalzend uit naar de uitslag van de Britse verkiezingen. Of de Tories van Johnson nu een absolute meerderheid halen of de Britten met een ‘hung parliament’ opgezadeld worden, de boodschap van de Europese Unie zal dezelfde blijven: van zodra de brexit een feit is, kunnen de onderhandelingen over een handelsakkoord worden opgestart.

