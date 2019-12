Zo bescherm je je kerstboom tegen je huisdieren

Veel huizen zijn al versierd met lichtjes, kerstbomen en andere decoraties. Voor je huisdieren, vooral de kat, kan dit een reden zijn om de nieuwe spullen eens lekker uit te testen.

Niet alleen is het vervelend, het kan ook gevaarlijk zijn voor je hond of kat. En dat moeten we zien te voorkomen. Met deze tips blijven je huisdieren bij je kerstboom en decoratie vandaan.

Ondersteun je boom

Je ziet vaak genoeg leuke video’s en foto’s van katten en honden die het leuk vinden om te spelen met de versieringen in de boom. Sommige katten vinden de boom zo leuk dat ze er het liefst in klimmen of in springen. Hoewel dat heel grappig kan zijn, is dat niet wat je wilt.

Zorg er dus voor dat de boom goed ondersteund wordt. Je kan bijvoorbeeld de onderkant van de boom in een grote mand stoppen en daar stenen inleggen. Zo blijft wordt het gewicht wat beter gebalanceerd.

Plaats je kerstballen hoger

Om je kerstballen te beschermen kan je de meest breekbare bovenin de boom hangen en de minder breekbare onderin. Zo kunnen onze viervoeters niet de mooiste versieringen uit de boom slaan.

Met nieuwsgierige huisdieren is het een goed idee om pas te beginnen op een derde van de boom, van onderaf gezien. De onderkant kun je wel volhangen met lichtjes, maar dan hangen er in ieder geval geen breekbare of dierbare kerstballen.

Koop een kunstkerstboom

Het blijkt dat katten de geur van de kerstboom heel fijn vinden. Dat is ook vaak de reden dat ze erin willen klimmen en klauteren. Dus mocht jouw kat de kerstboom wel heel lief vinden, misschien kun je dan beter een nep kerstboom kopen dit jaar.

Verstop de cadeaus

Dieren ruiken veel beter dan mensen. Dus ondanks dat jij het cadeautje voor je hond of kat hebt ingepakt, ruiken ze het er dwars doorheen. Leg deze cadeautjes dus liever in een andere ruimte totdat het tijd is om de cadeaus onder de kerstboom open te maken. Dan hebben ze minder reden om zo dicht bij de kerstboom te komen.

Werk draden weg

Bij kerstversiering hoort kerstverlichting. Deze leuke lampjes in de boom hebben wel een draad met een stekker die in het stopcontact gaat. Als jouw viervoeter graag op draden kauwt, is het misschien handig om die draden te verbergen.

Je kunt er bijvoorbeeld een grote, zware doek op leggen. Het draad hoger langs de muur richting het stopcontact hangen is ook een idee. Of je vervangt je lichtjes door een versie met batterij. De batterij kun je een stuk makkelijk verstoppen in de kerstboom en is dus kauw-proof.

Let op de kerstplanten

Niet alle planten die passen bij de kerstsfeer zijn goed voor dieren. Sommige planten zoals kerststerren, hulst en maretak kunnen giftig zijn voor onze viervoeters. Dus bekijk voordat je deze leuke planten in huis haalt even of ze giftig zijn voor jouw huisdier. Altijd goed om vooraf te checken, zodat je een ritje naar de dierenarts kunt voorkomen.

Vermijd vuur

Tijdens de feestdagen wordt er vaak een kaarsje aangestoken. Het geeft meteen een leuk sfeertje en maakt de ruimte knus. Toch kan je dit misschien beter vermijden. Een staart van een hond of kat te dicht bij de kaars of ander open vuur is niet alleen gevaarlijk voor je huisdier, maar ook voor de brandveiligheid van je huis.

Versier zonder dier in de buurt

Vaak komen de huisdieren zo vaak bij de kerstboom en versieringen omdat ze enthousiast zijn. Vaak is dat enthousiasme opgewekt door het optuigen van de kerstboom en het versieren van de ruimte. Het beste wat je kunt doen is je hond of kat in een ruimte te zetten waar ze niets merken van deze tijdelijke drukte. Vooral bij katten is dit een goed middel om ze minder enthousiast te maken.

Als de kerstboom dan eenmaal staat is het weer rustig in huis en kunnen ze de kerstboom en versieringen op een rustige manier verkennen. Meestal is het dan allang niet meer interessant.

Bron: Metro Nederland