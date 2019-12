Nederlandse kat overleden na vuurwerk in achterste

In IJsselstein in de Nederlandse provincie Utrecht is maandag een kater overleden nadat er vuurwerk in zijn achterwerk is gestopt. Dat meldt het Algemeen dagblad.

DJ Karel liep rond in IJsselstein, bij het park en de huizen grenzend aan de Hogebiezen. Toen de rode kater zich maandag – na een nacht niet thuis geweest te zijn – opmerkelijk gedroeg, heeft baasje Marga hem meegenomen naar de dierenarts. “Die onderzocht hem en zag dat er rondom zijn anus haar weggeschroeid was. Zijn achterste was ook veel groter dan normaal: wel drie bij drie centimeter”, zegt Marga tegen het AD.

“Aangifte bij politie is minste wat ik kan doen”

Daarnaast was er tien centimeter van zijn darm weggebrand. Hij leek eerst op te leven, maar overleed bij de dierenarts. Zijn eigenaresse zal aangifte doen. “Dat is het minste wat ik voor DJ Karel kan doen. De gedachte aan wat hem overkomen is, maakt me steeds verdrietiger”, zei ze tegenover de krant.

DJ Karel is volgens het AD de tweede kat die deze week in Nederland het nieuws haalt na een zware mishandeling: het baasje van Bello uit Maarssen haalde een stok van 21,5 cm uit het achterste van zijn viervoeter.