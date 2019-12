Wanty Gobert wordt Circus-Wanty Gobert

Het procontinentale Wanty-Gobert wordt in 2020 Circus – Wanty Gobert. Dat deelde de Belgische wielerformatie dinsdag mee. Circus was al sinds 2017 co-sponsor van het team en wordt de komende drie jaar hoofdsponsor. Het veldritproject wordt gesponsord door Tormans. Het Tormans Cyclocross Team gaat op 1 januari van start in Baal met Quinten Hermans en de Nederlander Corné Van Kessel, die voor drie jaar onder contract liggen. Daarnaast keren Fabien Doubey en Xandro Meurisse naar hun eerste liefde terug. Volgend seizoen komen er ook vrouwen en beloften bij.

“Ons doel is om zowel op de weg als in het veld progressie te blijven boeken”, zegt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “We willen één van de beste, zo niet het beste cyclocrossteam in de wereld worden. We willen ons niet enkel concentreren op de profs, maar we willen ons ook versterken bij de vrouwen en bij de beloften. Het wegseizoen nadert eveneens met rasse schreden, en ik ben verheugd te zien dat het team zich goed aan het voorbereiden is. De komende drie jaren blijven we mikken op het statuut van beste UCI Pro Team op de World Ranking. De partnerschappen met Circus en Tormans bieden ons de mogelijkheid om, op budgettair niveau, ons team nog te versterken om ons doel te behalen.”

“Na drie deelnames aan de Ronde van Frankrijk staan we voor een schakelmoment”, klinkt het bij algemeen manager Jean-François Bourlart. “De UCI kwam met een nieuw reglement dat ons nog meer motiveert om één van de beste UCI Pro Teams te blijven. Die gaan namelijk een automatische kwalificatie voor de WorldTour-wedstrijden krijgen.”

.

bron: Belga