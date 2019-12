Nog twee gewonden, dader zou niet man op de foto zijn

Bij de schietpartij in een ziekenhuis in het Tsjechische Ostrava zijn bovenop de zes doden nog eens twee gewonden geteld. Dit heeft het Britse Sky News vandaag op gezag van de politie gemeld. De politie is nog steeds op zoek naar de dader, maar het zou niet de man zijn van wie een foto is verspreid. Die zou een “belangrijke getuige” zijn.

De echte dader zou zich met een Renault Laguna verplaatsen. De mensen zijn aangeraden hem niet te benaderen, aldus Sky.

Er zijn beelden van een arrestatie maar om wie het gaat is onduidelijk.

Bron: Belga