Klimaatwijziging bedreigt opnieuw 1.840 soorten met uitsterven

De International Union for Conservation of Nature (UICN of Internationale Unie voor Natuurbehoud) heeft vandaag zijn rode lijst met bedreigde diersoorten aangepast aan de jongste bevindingen. In het licht van de klimaatwijziging vraagt de organisatie om “snel te handelen”. De UICN heeft 1.840 nieuwe soorten toegevoegd aan de lijst van met uitsterven bedreigde dieren. Dat brengt het totaal op 30.178, zo blijkt uit een document dat ter hand werd gesteld op de VN-klimaatconferentie COP25 in Madrid.

“De klimaatwijziging komt nog eens bovenop de vele bedreigingen voor diersoorten. We moeten snel en resoluut handelen als we deze crisis een halt willen toeroepen”, zegt Grethel Aguilar, a.i. directeur van UICN.

Volgens een rapport van het Wetenschappelijk en Politiek Intergourvernementeel Platform voor de Biodiversiteit en Ecosystemen wordt de biodiversiteit vooral bedreigd door verandering in landgebruik (landbouw), overexploitatie (jacht en visvangst), klimaatwijziging, vervuiling, invasieve soorten, demografische groei (met 11,4 miljard inwoners in 2100) en groeiende consumptie per inwoner, nu beter gegoede bevolkingsgroepen in het zuiden de westerse verbruiksmodellen overnemen.

