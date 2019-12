Assisen Tongeren – Advocate Shane Ronge tekent woensdag cassatieberoep aan na proces kappersmoord

Ook de verdediging van de 30-jarige Shane Ronge, die maandagavond tot levenslang werd veroordeeld voor de zogenaamde kappersmoord op Hilmi Gedik, tekent woensdag cassatieberoep aan. Dat liet een van zijn drie advocaten, Joke Feytons, dinsdagavond weten. Ronge werd voor moord op de 39-jarige luitenant van de Aquino-clan tot levenslang veroordeeld. Hij kreeg ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 10 jaar opgelegd. Eerder dinsdag raakte al bekend dat zijn 27-jarige kompaan Brian van Geene, die 25 jaar cel kreeg, via zijn raadsman Rik Vanreusel cassatieberoep had aangetekend. Het slachtoffer werd aan de voordeur van zijn woning op de Joseph Smeetslaan op 29 november 2012 met vier kogels doodgeschoten.

Als bijkomende maatregel ter bescherming van de maatschappij werd voor van Geene een terbeschikkingstelling voor 5 jaar uitgesproken. Volgens de assisenjury trok het tweetal die herfstavond naar Gedik om geld te stelen, want het huis was doorzocht. Op een hoeslaken van een matras in Hilmi’s slaapkamer werd DNA van Ronge aangetroffen. De jury oordeelde dat van Geene niet wist dat kompaan Ronge het slachtoffer zou doodschieten vandaar dat Ronge levenslang voor moord kreeg.

De moord op Gedik werd de kappersmoord genoemd, omdat de man als zelfstandige met zijn geld een kapsalon was opgestart. Daarna investeerde hij zijn geld in een restaurant. De jury meende dat van Geene en Ronge indertijd als partners in crime op het criminele pad waren. Ze pleegden in 2014 nog een poging tot gewapende overval op een tankstation in Pelt. Ronge werd op assisen ook nog verdedigd door Pieter Filipowicz en Chantal Van den Bosch.

bron: Belga