Aantal wanbetalers blijft fors dalen

Al bijna drie jaar op rij is het aantal mensen in ons land dat zijn lening niet kan aflossen, gedaald. Tegenover november vorig jaar daalde het aantal achterstallige kredieten zelfs met 6,5 procent, blijkt uit cijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Sinds 2008 was er jaar na jaar een stijging van het aantal wanbetalingen, maar de kentering kwam in 2017. De voorbije twee jaar zette de positieve trend zich door. Eind november stonden er exact 490.214 wanbetalingen geregistreerd in de kredietcentrale. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog meer dan 520.000.

De meeste wanbetalingen situeren zich nog altijd bij de consumentenkredieten: 461.069 of 6,8 procent minder dan vorig jaar. Bij de hypothecaire kredieten werden slechts 29.145 wanbetalingen genoteerd. Dat is ruim 3 procent minder dan vorig jaar.

Van alle uitstaande kredieten kampt in totaal 4,5 procent met achterstallen. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 4,7 procent.

Het aantal kredietnemers met een betalingsachterstand bedraagt 337.000, 5,4 procent minder dan in november vorig jaar. Het totale achterstallig bedrag ging ook naar beneden (-5,7 procent) tot 2,69 miljard euro.

Enkel bij de nieuwe achterstallige kredieten is er een toename tegenover vorig jaar, met 1,8 procent tot 114.971. Bij de verkoop op afbetaling was er zelfs een verdubbeling, tot meer dan 10.000 dossiers.

