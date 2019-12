Joris uit ‘Blind Getrouwd’ niet meer samen met nieuwe vriendin: “Ze heeft klacht tegen mij ingediend”

Twee weken geleden kondigde Joris Brauns op Instagram aan dat hij een nieuwe liefde in zijn leven had. Intussen raakte bekend dat dat niet meer het geval is. Integendeel, de twee hebben het zelfs aan de stok met elkaar.

Het gaat Joris uit ‘Blind Getrouwd’ nog steeds niet voor de wind op liefdesgebied. Nadat Annelies hem in de laatste ‘Blind Getrouwd’-editie meer dan eens duidelijk maakte dat het voor haar niet meer hoefde, leek het dat hij onlangs dan toch de liefde gevonden had.

Onder druk gezet

De 31-jarige IT-zaakvoerder uit Antwerpen kondigde twee weken geleden immers aan dat hij dolgelukkig was met de 26-jarige Eva. “Het is een heel zwaar jaar geweest, maar ik ga jullie een geheim vertellen. Ik heb veel geleerd, maar het mooiste cadeau dat ik kon krijgen is dit meisje. Ze is de beste! Ik hou voor altijd van je, Eva”, schreef hij toen.

Nu blijkt dat de twee al uit elkaar zijn, en Eva beweert zelfs dat ze al uit elkaar waren toen hij het nieuws van hun relatie op Instagram kenbaar maakte. “Deze relatie is al eerder stopgezet, en Joris heeft dit willen gebruiken om mij onder druk te zetten om onze relatie langer te behouden. Ook loopt er reeds een klacht tegen hem”, liet ze Dag Allemaal weten.

Veel bevestiging nodig

Volgens Joris waren de twee wél nog samen op het moment waarop hij hun relatie aankondigde, maar hij bevestigt dat ze nu inderdaad uit elkaar zijn. “Eva en ik waren inderdaad een tijdje een koppel, maar die relatie is helaas niet goed afgelopen. Het klikte op den duur niet meer, dus hebben wij samen beslist om er na drie maanden een punt achter te zetten. Maar op dat moment (van dat Instagrambericht; red.) waren Eva en ik wél nog samen. (…) Eva had tijdens onze relatie veel bevestiging nodig. Dáárom heb ik die foto en liefdesverklaring gepost. Ik dacht: ‘Hoeveel duidelijker kan ik het nog maken dat ik jou graag zie?’ Ik heb dat dus speciaal voor haar gedaan, hé. Want ik zet normaal gezien niet zoveel op mijn Instagram. Maar ik vind het jammer dat ze mij nu probeert terug te pakken”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Agressief gedrag

Blijft de vraag waarom Eva een klacht heeft ingediend tegen Joris. “Vorige week wilde ik met haar gaan praten, omdat zij beweerde dat enkele van mijn goeie vriendinnen opzichtig met mij hadden staan flirten. Dat is helemaal niet waar, en ik wilde haar confronteren met die leugen. Maar dat gesprek is compleet de verkeerde kant opgegaan. Zij gedroeg zich heel agressief… Ze heeft toen zelfs een glazen deur tegen mij gegooid. En ineens stonden haar vader en broer daar, om mij te bedreigen. Ik heb toen de politie gebeld, maar ik ben er nog niet uit of ik alsnog stappen ga ondernemen. Eva is een lief meisje. En ik vind het jammer dat zij zich zo gekwetst voelt, maar dit gaat me toch te ver”, zucht hij.

Wordt vervolgd…

Na het horen van Joris’ versie reageert Eva gepikeerd. “Aha, hij draait de rollen dus om. Dat komt mij niet slecht uit… Hier komt nog een vervolg op”, antwoordt ze aan Dag Allemaal.