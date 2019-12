BIZAR. Supermarktketen roept kersttrui terug waarop kerstman cocaïne snuift

De Canadese website van Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft verschillende controversiële kersttruien uit de online rekken gehaald. Onder andere een kersttrui waarop een kerstman te zien is met een speciaal type poedersneeuw – cocaïne – werd teruggeroepen.

De website heeft zich voor de ongepaste kersttruien verontschuldigd. “Deze truien, verkocht door een externe verkoper op Walmart.ca, vertegenwoordigen de waarden van Walmart niet en horen niet thuis op onze website”, vertelde een woordvoerder aan Global News. “We hebben deze producten van onze marktplaats verwijderd. We verontschuldigen ons voor elke onbedoelde belediging die dit heeft veroorzaakt.” Naast de kerstman met cocaïne werden er ook een aantal X-rated truien verkocht. Ze zijn alle afkomstig van kledingbedrijf FUN Wear.

‘Let it snow!’

Op Twitter werd duchtig gelachen met de speciale collectie. Vooral de trui waarop een kerstman te zien is die voor een tafel staat met drie witte lijntjes erop, werd gesmaakt. Onder de afbeelding staat de toepasselijke leuze ‘Let it snow!’ (cocaïne wordt ook wel ‘sneeuw’ genoemd, nvdr.) te lezen, en de kerstman heeft ook een buisje in zijn handen waarmee de coke kan opgesnoven worden. De productbeschrijving spreekt boekdelen: “We weten allemaal hoe sneeuw werkt. Het is wit, poederachtig en de beste sneeuw komt rechtstreeks uit Zuid-Amerika. Dat is slecht nieuws voor de vrolijke oude St. Nick, die ver weg op de Noordpool woont.”

“Dat is de reden waarom de Kerstman echt geniet van het moment waarop hij Colombiaanse sneeuw van A-kwaliteit in handen krijgt. Hij legt het in perfecte lijnen op zijn salontafel en ruikt vervolgens een hoge geur om het hoogwaardige aroma van de sneeuw te ruiken”, gaat de tekst vervolgens verder.

Yall. Look at this description for this Christmas sweater from Walmart pic.twitter.com/lBdmKQ1JoZ — Jason John (@HurrbaSousJohn) 7 décembre 2019

Anaal verkrachte kerstman

Andere kersttruien die offline werden gehaald waren voornamelijk seksueel getint. Zo werd er bijvoorbeeld één verkocht waar de kerstman zonder broek voor het haardvuur staat met de tekst “Chestnuts roasting on an open fire” (naar het gelijknamige nummer van Nat King Cole, nvdr.). Een andere toont de kerstman met de billen bloot liggend op een tafel, waarnaast een alien staat. Die houdt in zijn handen een dildo-achtig voorwerp, daarmee insinuerend dat hij de kerstman anaal gaat verkrachten. Ook een trui waarop de kerstman op zijn knieën zweepslagen krijgt van een schaars geklede kerstvrouw, met de tekst “Santa has been naughty”, behoorde tot het assortiment.