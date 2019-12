Failing Forward met Hendrik Winkelmans: «Ik was heel eenzaam»

Afwachten zit niet in het bloed van ondernemer Hendrik Winkelmans. In 2010 richtte hij de fietswinkelketen Fiets! op en het werd een race naar de top. Tot hij met een burn-out kampte.

Hoe ben je met Fiets! begonnen?

Hendrik Winkelmans: «Ik merkte dat fietsen populairder werd, maar de markt was te versnipperd. Je had enkel kleine verkooppunten en geen ketens. Eigenlijk had ik niets met fietsen. Ik kon nog geen band plakken. Daarom heb ik één van de grootste fietsenwinkels van België overgekocht, aan het station van Gent. Zo had ik meteen expertise in huis. Drie maanden later opende ik al een tweede winkel in Antwerpen, en plots was Fiets! de marktleider in België.»

Groeide Fiets! niet té snel?

«Al snel kwam de kans om een keten van een veertiental winkels in Nederland over te nemen. Fiets! werd twee keer zo groot, de grootste fietswinkelketen van de Benelux zelfs. Dat betekende ook 130 extra werknemers. Plots zat ik niet meer op een speedboot, maar een cruiseschip. Voor de overname kende ik alle werknemers bij naam. Maar bij zo’n groot bedrijf hoort een operationele CEO aan het roer te staan. Dat was voor mijn team én mij een hele aanpassing.»

Was je soms eenzaam aan de top?

«Fiets! kwam veel in de pers, dus mijn omgeving dacht dat ik heel goed bezig was. Dat creëerde grote druk en eenzaamheid. Ik had het moeilijk, terwijl zij dachten dat alles van een leien dakje ging. Mijn broer en vrouw werkten ook bij Fiets!, dus bij hen kon ik niet zomaar mijn hart luchten. Na een tijdje ben ik eronderdoor gegaan.»

«De jockey is belangrijker

dan het paard»

Na een moeilijke periode is ondernemer Hendrik Winkelmans er weer bovenop gekomen. Hij verkocht zijn bedrijf Fiets! aan een private equity bedrijf en begin dit jaar stapte Colruyt in. Hendrik floreert nu opnieuw met het investeringsfonds Freshmen.

Hoe heb je je burn-out verslagen?

Hendrik Winkelmans: «Mijn vrouw heeft aan de alarmbel getrokken en heeft me twee weken naar de kust gestuurd. Nu zit ik in twee ‘circles’ met andere ondernemers die praten over privé- en werkproblemen. Die gesprekken bieden zoveel steun, want je merkt dat iedereen dezelfde obstakels moet overwinnen. Had ik dat zes jaar geleden maar ontdekt, dan had ik nu veel verder gestaan.»

Hoe belangrijk is een goed team?

«Je bedrijf begint erg snel op jezelf te lijken. Ik ben zelf niet zo gedisciplineerd, en dat zag ik ook in Fiets!. Daarom moet je team bestaan uit mensen die jou aanvullen. Ik had eigenlijk meer ingenieurstypes moeten aannemen, die zorgvuldig te werk gaan. Ook al heb je een goed product, zonder een goed team bereik je niets. De jockey is belangrijker dan het paard.»

Heb je spijt dat Fiets! zo snel uitgebreid is?

«Het zit niet in mijn karakter om op de pauzeknop te drukken. Ik wou altijd maar vooruit gaan. Maar een bedrijf in volle bloei heeft andere noden dan een startend bedrijf, op gebied van processen, ondersteunende systemen, maar ook leiding. Als we een gradueler traject hadden afgelegd, dan had Fiets! nu waarschijnlijk verder gestaan. Ik raad ondernemers dan ook aan om af en toe op adem te komen.»