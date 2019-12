Wereldwijde wapenverkoop is met bijna 5 procent gestegen

In 2018 is de wereldwijde wapenverkoop gestegen met 4,6 procent. De markt wordt bovendien gedomineerd door Amerikaanse bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) dat maandag wordt gepubliceerd. In de top 100 van grootste wapenbedrijven staan 27 Europese ondernemingen. In 2018 was er een omzet van 420 miljard dollar bij de wapenverkoop. Amerikaanse bedrijven zijn de drijvende kracht. Zo behoren 43 Amerikaanse ondernemingen bij de 100 grootste wapenbedrijven. De Amerikaanse wapenindustrie vertegenwoordigt 59 procent van de markt met een omzet van 246 miljard dollar. De Amerikaanse wapenverkoop steeg in een jaar tijd met 7,2 procent. “Dat is een opmerkelijke stijging, zeker omdat de Amerikaanse wapenverkoop al zeer hoog ligt”, verklaart Aude Fleurant, directeur van het wapenprogramma bij Sipri.

De Amerikaanse bedrijven profiteren van het beleid van de regering van president Donald Trump die defensie in het land wil moderniseren om zich te wapenen tegen Rusland en China.

Rusland staat op de tweede plaats in de lijst van de grootste wapenproducenten met een marktaandeel van 8,6 procent, net voor het Verenigd Koninkrijk (8,4 procent) en Frankrijk (5,5 procent).

In de top 100 van 2018 staan 27 Europese bedrijven. Ze zijn samen goed voor 24 procent van de wereldwijde wapenverkoop. Het gaat om acht Britse bedrijven, zes Franse, vier Duitse en twee Italiaanse. In de lijst staan ook een Pools, Spaans, Zweeds, Zwitsers en Oekraïens bedrijf. Verder zijn er ook twee transcontinentale bedrijven, Airbus en MBDA, die profiteren van een grote vraag door “aanhoudende gewapende conflicten en aanzienlijke spanningen in verschillende regio’s”, stelt Fleurant.

China is niet opgenomen in de studie omdat er te weinig beschikbare gegevens zijn. Maar Sipri schat dat het land ergens tussen de derde en zevende plaats zou schommelen in de top 100. Sinds 2013 gebruikt China jaarlijks 1,9 procent van het bbp voor defensie.

Het eerste Russische bedrijf in de lijst is Almaz-Anteï. Dat klom naar de negende plaats met een omzet van 9,6 miljard dollar (+ 18 procent in vergelijking met 2017). Sinds 2009 steeg het 15 plaatsen op de lijst. “Deze toename kan niet alleen worden verklaard door de binnenlandse vraag, maar ook door de aanhoudende groei van de wapenverkoop naar andere landen, met name de export van het S-400 luchtafweersysteem”, klinkt het in het rapport.

Ook in Turkije boomt de wapenindustrie, met twee bedrijven in de top 100 en een stijging van de omzet van 22 procent tot 2,8 miljard dollar. Het land, dat verwikkeld is in een langdurig gewapend conflict met de Koerden, heeft als doel “onafhankelijk te zijn voor zijn bewapening”, aldus de onderzoekers. Daarom verhoogt het zijn productiecapaciteit in verschillende sectoren, zoals de land- en luchtmacht, de marine en raketten.

Sinds 2009 is de Amerikaanse wapenfabrikant Lockheed Martin de grootste ter wereld. Dat bedrijf is goed voor 11 procent van de wereldwijde omzet.

Bron: Belga