Vrees voor gewonden na uitbarsting van vulkaan in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland wordt gevreesd voor gewonden nadat een vulkaan uitbarstte op White Island, een populaire bestemming voor toeristen. Verschillende helikopters gingen ter plaatse om hulp te bieden. Volgens hulpverleners zouden zeker twintig mensen medische hulp nodig hebben. Zo’n honderd mensen waren op het eiland toen de vulkaan om 14.30 uur lokale tijd (2.30 uur Belgische tijd) uitbarstte.

Het nationale rampenagentschap (NEMA) stuurde een officiële waarschuwing uit. “Een gematigde vulkaanuitbarsting vindt plaats op White Island en er is gevaar voor de directe omgeving van de vulkaan”, klinkt het.

White Island is een actieve vulkaan op 48 kilometer van de oostkust van het Noordereiland, in de Bay of Plenty.

Bron: Belga